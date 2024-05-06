Altay, Trendyol 1. Lig'de 9 maçlık mağlubiyet serisine imza attı - Son Dakika
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Altay, Trendyol 1. Lig'de 9 maçlık mağlubiyet serisine imza attı

Altay, Trendyol 1. Lig\'de 9 maçlık mağlubiyet serisine imza attı

Altay, Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini Şubat 2024'te elde ettikten sonra çıktığı 9 maçı da kaybederek uzun bir mağlubiyet serisine girdi. Eyüpspor'a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Kulübün borcu artarken, oyuncuların maaşları ve personel ödemeleri yapılamıyor. Gelecek hafta oynanacak son lig maçından sonra birçok oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.

06.05.2024 12:45
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Trendyol 1. Lig'de son galibiyetini Şubat 2024'te elde eden Altay, o müsabakadan sonra çıktığı 9 maçı da kaybederek uzun bir mağlubiyet serisine imza attı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor'a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor. Ligde 9 maçlık mağlubiyet serisine imza atan İzmir ekibi, son galibiyetini ise Şubat 2024'te oynanan Giresunspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlılar o tarihten bu yana 3 puana hasret kalırken, kulüpte sular da durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puanı silindi. Böylece İzmir ekibinin, FIFA tarafından da bu sezon toplam 9 puanı silinmiş oldu. 600 milyon TL'yi aşkın borcu bulunan Altay'da oyuncular maaşlarını alamazken, kulüp personeline de aylardır ödeme yapılmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir yol çizeceği futbolseverler tarafından merak edilirken, gelecek hafta oynanacak son lig maçından sonra birçok oyuncunun kulüpten ayrılması bekleniyor.

Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme fırsatı yakalamıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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