Altay, Uşakspor'u 90+3'te penaltıyla 1-0 yendi; 4 kırmızı kartlı maçta 9 puana ulaştı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'u 90+3'üncü dakikada Onur Yıldız'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Altay, büyük sıkıntılarla başladığı sezonun ilk 6 haftasında, "Büyük Altay" ünvanına yakışır bir performans sergiledi.

Stoper Sefa Özdemir dışında tamamı altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden ve 20 yaş ortalaması sahaya çıkan siyah-beyazlılar, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 9 puanla 9'uncu sırada yer buldu. İzmir ekibi, play-off potasıyla puan farkını 3'e düşürdü. Geçen sezonki kadrosundan önemli oyuncularla vedalaşıp, sezona yönetimsiz başlayan Altay'da yaşanan tüm sorunlara rağmen teknik direktör Tuna Üzümcü, oynattığı futbol ve alınan skorlarla alkış topladı.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Geçen sezonki kadrodan Ceyhun Gülselam, Özgür Özkaya, Ege Parmaksız, Emre Tangeldi, Hikmet Çolak ve Onur Efe ile yollar ayrılırken, lisansı çıkarılan Deniz Kadah alacakları ödenmemesi nedeniyle henüz ikna edilemedi. Siyah-beyazlılarda yaşanan şanssız sakatlıklar da takımı durduramadı. Başarılı golcü Ünal Alihan Kavlak ve kaleci Semih Mendeş'in geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olmasının ardından bu sezon da sakatlıklar peşini bırakmadı. Sol kanat İbrahim Kıravi de aynı nedenle sezonu kapattı.

'ALSANCAK'TA YENİDEN OMUZ OMUZA OLALIM'

Teknik direktör Üzümcü, "Evlatlarımız son ana kadar inançlarını kaybetmedi. Son dakikada da olsa isteğimizin ve mücadelemizin karşılığını aldık. Kaybetmeme alışkanlığımızın yanına artık kazanma alışkanlığını da eklemek istiyoruz. Önümüzdeki hafta evimizde, Alsancak'ta yeniden omuz omuza olalım" dedi.

SON DÜDÜKLE SAHA KARIŞTI, 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Uşakspor - Altay maçının ardından iki takım futbolcuları ve teknik ekipleri arasında arbede yaşandı. Altaylı futbolcular, kendi taraftarlarının olduğu bölümdeki soyunma odasına gittikleri sırada Uşaksporlu oyuncularla birbirine girdi. Uşakspor Kaleci Antrenörü Ercan Aykanat'ın da karıştığı olaylara polis ve jandarma ekipleri müdahale ederken, biber gazı sıkılarak olayların büyümesi önlendi. Biber gazından etkilenen iki takım futbolcuları da saha kenarına yığıldı. Maçın hakemi Onur Bingöl, maçtan sonra yaşanan olaylarda Altaylı Onur Yıldız ve İsa Toygar İkinci ile Uşaksporlu Yakup Anıl Karadağ ve Yusufhan Çalık'a kırmızı kart gösterdi.

'BÜYÜK ALTAYIMIZ BÜYÜK OYNADI'

Altay Başkanı Sinan Kanlı, Uşak karşılaşmasından topyekün mücadele ile 3 puan almayı başardıklarını belirtti. Taraftarların 90 dakika kendilerini desteklediğini dile getiren Sinan Kanlı, "Büyük Altayımız Büyük oynadı. Maç sonunda kendi soyunma odaları 100 metre ileride olmasına rağmen kendi soyunma odalarına gitmeyip ekibimize saldıran Uşakspor ekibini esefle kınıyorum. Bizler kendi evimiz de olsun deplasman da olsun tüm rakiplerimize sevgi ve saygıyla yaklaşıyoruz saha dışı zorbalıklar bizlerin tarzı ve işi değil" diye konuştu.