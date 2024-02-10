Altay ve Erzurumspor FK Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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Altay ve Erzurumspor FK Golsüz Berabere Kaldı

Altay ve Erzurumspor FK Golsüz Berabere Kaldı

Altay ile Erzurumspor FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig maçı golsüz berabere sonuçlandı. Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, maç sonrası yaptığı açıklamada, genç oyuncu grubunun hedeflerinin bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek olduğunu belirtti. Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise maçta birkaç net pozisyonları olduğunu ancak gol bulamadıklarını söyledi.

10.02.2024 22:09
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Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Cüneyt Biçer, "Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek." dedi.

Biçer, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maçın başlangıcında özellikle 10 dakikalık bölümde telaşlı bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Rakiplerinin ilk direkten dönen topunun ardından sahaya doğru yerleştiklerini ve daha sonra buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Biçer, şunları kaydetti:

"Genç oyuncu grubumuz yürekli şekilde mücadele ediyor. Hedefimiz bugünü kaybetmeden geleceği inşa etmek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Temelinde de bir oyun kültürüyle, yeni bir yapıyla bu oyuncu grubunu geleceğe de inşa edecek şekilde hazırlamak istiyoruz."

Hakan Kutlu: "3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı"

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, girdikleri gol pozisyonlarının olduğunu ve iki şutlarında topun direkten döndüğünü söyledi.

Rakiplerinin de direkten dönen bir toplarının olduğunu kaydeden Kutlu, şöyle konuştu:

"3-4 tane çok net pozisyonumuz vardı. Golü bulsak maçın ilerleyen dakikaları bizim için çok daha kolay olabilirdi ama bu tip maçlarda golü bulamadıkça rakibin direnci artıyor. Özellikle böyle genç, çok koşan, çok isteyen takımlara karşı, 1 puan deplasmanda bakıldığı zaman kötü değil. Şimdi önümüzde çok önemli bir Adanaspor maçı var. Ona güzel bir şekilde hazırlanıp sahamızda yenmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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