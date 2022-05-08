Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düştü - Son Dakika
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Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düştü

08.05.2022 11:56
Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düştü

Spor Toto Süper Lig'de matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen iki İzmir takımı Altay ve Göztepe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez el ele küme düştü.

Spor Toto Süper Lig'de matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen iki İzmir takımı Altay ve Göztepe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez el ele küme düştü.

Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig'de play-off şampiyonluğuna ulaşarak 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, liderliğe kadar çıktığı Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alarak ligin dibine demir atmıştı. Son 3 haftaya kadar kümede kalma iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz cuma günü Gaziantep FK'nın Kayserispor karşısında puan almasıyla birlikte matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Bu sonuçla Altay, ligin 34. haftasında küme düşmeyi garantileyen diğer İzmir takımı Göztepe ile beraber el ele bir alt lige düşmüş oldu.

Üçünçü kez birlikte küme düştüler

İzmir'in iki köklü takımı bu sezonla berabere aynı kaderi üçüncü kez yaşamış oldu. 1999-2000 sezonunda yıllar sonra ligde buluşan iki İzmir takımından Altay, 16. olarak Göztepe ise 17. olarak küme düşmüştü. 2 yıl sonra yeniden Süper Lig'de buluşan Altay ve Göztepe, yine aynı sıralama ile lige veda etmişti. Bu sezonla beraber Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düşmüş oldu. - İZMİR

Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düştü
Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düştü

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Altay'ın Süper Lig macerası kısa sürdü Altay'ın Süper Lig macerası kısa sürdü

Spor Toto Süper Lig, Göztepe, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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