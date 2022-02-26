Altay, yarın Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika
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Altay, yarın Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak

26.02.2022 10:03
Altay, yarın Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Altay-Gaziantep FK müsabakası Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Ligde 22 puanla 19. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, küme düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada en başarısız ekipler içinde yer alan İzmir temsilcisi, evinde çıktığı 12 maçta 11 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 5 müsabakada henüz galip gelemedi.

Altay, ligin ilk devresinde deplasmanda Gaziantep FK'ye 4-1 yenildi.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay, yarın Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika


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