Altay, yarın Gaziantep FK ile İzmir'de karşılaşacak - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesini sürdüren Altay, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı Altay-Gaziantep FK müsabakası Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak.

Ligde 22 puanla 19. sırada bulunan siyah-beyazlı ekip, küme düşme hattının hemen üzerindeki Göztepe'nin 5 puan gerisinde yer alıyor.

İç sahada en başarısız ekipler içinde yer alan İzmir temsilcisi, evinde çıktığı 12 maçta 11 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda çıktığı 5 müsabakada henüz galip gelemedi.

Altay, ligin ilk devresinde deplasmanda Gaziantep FK'ye 4-1 yenildi.