Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır

11.03.2022 14:35
Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Altay, yarın saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maç öncesinde siyah-beyazlı ekip, bugün sabah saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından şut ve taktiksel çalışma yaparak antrenmanı tamamladı. İzmir temsilcisi, maç saatini beklemeye başladı. - İZMİR

Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Altay, Yeni Malatyaspor maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Alsancak, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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