Takımın 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, 8 Temmuz'a kadar sürecek olan 1. etap kamp için 29 Haziran'da Afyonkarahisar'a hareket edeceği kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın tesislerde toplanacak takıma, teknik direktör Sinan Kaloğlu 'nun 25 Haziran'da dahil olacağı ve çalışmaların iki antrenmanla süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

Sinan Kaloğlu, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor - Son Dakika

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