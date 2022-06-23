Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor - Son Dakika
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Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

23.06.2022 13:54
Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yeni sezon hazırlıkları yarın başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın tesislerde toplanacak takıma, teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun 25 Haziran'da dahil olacağı ve çalışmaların iki antrenmanla süreceği belirtildi.

Takımın 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek sağlık kontrollerinin ardından, 8 Temmuz'a kadar sürecek olan 1. etap kamp için 29 Haziran'da Afyonkarahisar'a hareket edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Sinan Kaloğlu, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay yeni sezon hazırlıklarına yarın başlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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