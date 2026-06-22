Altay Yönetimi FIFA Dosyalarını Çözüme Kavuşturuyor - Son Dakika
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Altay Yönetimi FIFA Dosyalarını Çözüme Kavuşturuyor

22.06.2026 12:04
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Altay, puan silme cezası yaşamamak için eski oyuncularına ödeme yapma çalışmalarına başladı.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin yeni sezon öncesi FIFA dosyalarını çözüme kavuşturmak için kolları sıvadığı ifade edildi. Geçen sezon eski yabancı oyuncularından Polonyalı kaleci Stachowiak'a olan borcu nedeniyle eksi 6 puan silme cezası alan siyah-beyazlı kulübün, 2026-27 sezonunda aynı tehlikeyi yaşamamak için çalışmalara başladığı bildirildi.

İlk etapta Gnanduillet, Mossoro, Amorim, Aka, Kappel, Cocalic gibi alacağı kesinleşen eski oyuncularına ödeme yapması gereken İzmir temsilcisi pazarlıkları sürdürüyor. Altay yönetimi puan silme cezalarının önüne geçtikten sonra mevcut kadroya ödeme yapmayı planlıyor. Yatırımcı Ahmet Nur Çebi'nin desteğini bekleyen Altay'da transfer yasağı en erken ocak ayında açılabilecek.

Kaynak: DHA

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