Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu Salih Sarıkaya, bulundukları durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların köklü ve büyük camia olduğunu ifade eden Sarıkaya, "Bulunduğumuz durum gerçekten çok zor. Ancak bu zor günler elbet geride kalacak. Büyük Altay taraftarı buna emin olabilir. Altay Kulübü her zaman zorlukların üstesinden gelmiş bir camia. En kısa zaman içinde bulunduğumuz zor durumun üstesinden geleceğiz ve Altay eski günlerine dönecektir" diye konuştu.
Salih Sarıkaya, Altay ile bu sezon 27 lig maçında görev aldı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya: Altay eski günlerine dönecek - Son Dakika
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