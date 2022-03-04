Altaylı kaleci Lis: Kariyerim için büyük adım attım - Son Dakika
Üye Girişi

Altaylı kaleci Lis: Kariyerim için büyük adım attım

04.03.2022 11:33
Altaylı kaleci Lis: Kariyerim için büyük adım attım

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çeken Polonyalı kaleci Mateusz Lis, ülkesinden Türkiye'ye gelerek doğru bir tercih yaptığını dile getirdi.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon yaptığı başarılı kurtarışlarla dikkat çeken Polonyalı kaleci Mateusz Lis, ülkesinden Türkiye'ye gelerek doğru bir tercih yaptığını dile getirdi. Siyah-beyazlı kulübün medya ekibine yaptığı açıklamada Altay'ın bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Büyük Altay'ın bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Polonya'dan İzmir'e gelerek kariyerim için çok büyük bir adım attım ve buradaki ilk hedefim her zaman en iyiyi vererek takımımızı sezon sonunda hedefine ulaştırmak" dedi.

Altaylı taraftarlar, kaleci Lis'e yaptığı kurtarışlar sonrası "Ahtapot" lakabını taktı. Bu lakaptan çok memnun olduğunu belirten Mateusz Lis, Altay taraftarına verdiği destek için teşekkür ederek, "Gaziantep FK maçı sonrasında yaşadığım tabloyu hayatım boyunca unutamayacağım. Polonya'da da böyle çılgıncasına seven taraftar grupları var ancak Altay taraftarı bambaşka. Son dört maçta yakaladığımız çıkışı devam ettirerek Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız. Biz çok çalışma ve her zaman istekli olma sözü veriyoruz. Taraftarımızın da her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altay'ın kalecisi Mateusz Lis: 'Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız' Altay'ın kalecisi Mateusz Lis: 'Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız' Hentbol: Haftanın programı Hentbol: Haftanın programı

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Türkiye, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altaylı kaleci Lis: Kariyerim için büyük adım attım - Son Dakika


Son Dakika
11:31 9 ferdini koronavirüsten kaybeden ailede bir kişinin testi daha pozitif çıktı!
11:28 Putin'in yeni hedefi Karadeniz kıyıları mı? İngiliz basını Çeçenistan taktiğine dikkat çekti
11:25 Yükselişine devam eden altının gram fiyatı 884 liradan alıcı buluyor
11:21 4 Mart 2022 Cuma gününde yükselişini sürdüren dolar 14,19 liradan işlem görüyor
11:18 Sıvı yağla ilgili karar! Gümrük vergisi değişti
10:56 İçişleri Bakanlığı genelgesi: Okul, hastane ve toplu taşımada maske zorunluluğu devam ediyor
10:54 Shakhtar Donetsk'te şok: Çocuk takımını çalıştıran antrenör Rus kurşunlarının hedefi oldu
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 11:41:49. #1.13#
SON DAKİKA: Altaylı kaleci Lis: Kariyerim için büyük adım attım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement