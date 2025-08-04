Altekma 5 Oyuncuyla Anlaştı

EFELER Ligi temsilcilerinden Altekma, iç transferde 5 oyuncusuyla daha anlaşma sağladı. İzmir temsilcisi Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince ve Boğaçhan Zambak ile yeni sezonda yola devam edeceğini duyurdu. Lacivert-beyazlılar böylelikle iç transferde 11 oyuncusuyla yeniden anlaşmış oldu. Altekma'da; Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Maksim Buculjevic de takımda kalmıştı.