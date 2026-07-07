Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, 29 yaşındaki İtalyan smaçör Paolo Zonca ve 22 yaşındaki pasör çaprazı Berk Dilmenler ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Paolo Zonca, 2026-2027 ve 2027-28 sezonlarında Altekma formasını giyecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle birlikte olacak." denildi.
Açıklamada Berk Dilmenler ile de 2 yıllık sözleşme imzaladığını belirtildi.
Son Dakika › Spor › Altekma'dan İki Yeni Transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?