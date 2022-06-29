AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Altekma, Bulgaristan Milli Takım smaçörü 19 yaşındaki Georgi Tatarov'u transfer etti. Geçen sezonu ülkesinin CSKA Sofia takımında geçiren 2 metre boyundaki genç oyuncu 2019 ve 2020 yıllarında U17 ve U19 Avrupa Şampiyonalarında En İyi Oyuncu seçildi. Uzun dönemde Altekma'ya büyük katkı sağlaması beklenen Tatarov, bu ay sonunda başlayacak U20 Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan Milli Takım formasıyla boy gösterecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altekma filede Tatarov'u aldı - Son Dakika

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