Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Özgür Karababa, Gülhan Emir Pınar, Bahov, Gutierrez ( Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı, Mehmet Boğaçhan Zambak)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Masliev, Enis Ali Ay, Do Nascimento, Safonov, Hakan Polat, Ali Eren Öztürk (Umut Durur, Ali İhsan Heper, Egehan Avcıl, Berkun Eber Üstündağ, Emre Çevik, Goncalves, Muhammed Aray, Buran Zorluer)
Setler: 25-20, 25-20, 25-17
Süre: 77 dakika (28, 24, 25 )
SMS Grup Efeler Voleybol Ligi'nin 19. haftasında Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Altekma, Kuşgöz İzmir'i 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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