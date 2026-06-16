Altekma, Smaçör Jackson Young'ı Transfer Etti - Son Dakika
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Altekma, Smaçör Jackson Young'ı Transfer Etti

Altekma, Smaçör Jackson Young\'ı Transfer Etti
16.06.2026 10:56
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Altekma, Polonya'nın LKPS Lublin takımından smaçör Jackson Young'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Altekma, son olarak Polonya'nın LKPS Lublin takımında forma giyen 24 yaşındaki smaçör Jackson Young'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. İzmir temsilcisi, bu kapsamda ilk takviyesini gerçekleştirerek son olarak Polonya ekibi LKPS Lublin'de forma giyen smaçör Jackson Young'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Jackson Young, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarında Altekma formamızı terletecek ve başarıya giden yolculuğumuzda bizimle olacak.

Kendisine başarılarla dolu bir sezon diliyor, birlikte nice zaferler kutlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Polonya, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altekma, Smaçör Jackson Young'ı Transfer Etti - Son Dakika

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