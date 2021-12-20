Üye Girişi
Altekma son maçlarda zirveyi sarstı - Son Dakika

Altekma son maçlarda zirveyi sarstı

20.12.2021 11:15
Altekma son maçlarda zirveyi sarstı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona istediği gibi giriş yapamayan ve ilk 7 maçını kaybeden Altekma, son 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona istediği gibi giriş yapamayan ve ilk 7 maçını kaybeden Altekma, son 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son 2 maçta ligin zirve adayı Galatasaray HDI Sigorta'yı İzmir'de 3-0 ve geçen yılın şampiyonu Ziraat Bankkart'ı Ankara'da 3-2 mağlup eden Altekma, zirvenin yeniden şekillenmesinde etkin rol oynadı.

Son iki maçta alınan flaş sonuçların kendilerini şaşırtmadığını belirten Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başçı, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Bu süreçte sakatlıklarda bizi bir hayli zorladı. Ancak özellikle 7'nci haftadan sonra yükselen bir performansımız vardı. Bunu skora da yansıtmayı başardık. Ligin önemli iki takımı Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek neler başarabileceğimizi gösterdik. Ligdeki son 6 maçın 4'ünü kazanarak 2021 yılını mutlu ve umutlu kapattık. Hedefimiz, bu çıkışımızı ligin ikinci yarısında da sürdürmek" dedi.


- İzmir
Altekma son maçlarda zirveyi sarstı
Altekma son maçlarda zirveyi sarstı
Altekma son maçlarda zirveyi sarstı

Galatasaray, Efeler Ligi, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altekma son maçlarda zirveyi sarstı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için talimatı verdi! İşte masadaki zam oranları
10:57 Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu
10:55 Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
10:53 Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim
10:50 Sarıkaya'nın tokat attığı kameramandan yeni açıklama: ''Gel yemek ısmarlayayım'' dedi, telefonu kapattım
10:49 Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme
10:47 Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı
10:29 Elon Musk, sosyal medyadan açıkladı! 11 milyar dolar vergi ödeyecek
10:22 Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım
10:21 Yargı'da seyirci ters köşe: Engin öldü, Ceylin tutuklandı, sırada kim var?
Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu         
11:19
Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu Gece yarısı feci kaza! Yolun karşısına geçmek isterken paramparça oldu         
10:57
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım Fenerbahçe stadı önünde intihar girişimi: İstifa etmezse kendimi yakacağım         
10:23
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti         
07:25
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 11:22:41. #1.12#
SON DAKİKA: Altekma son maçlarda zirveyi sarstı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement