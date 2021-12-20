Altekma son maçlarda zirveyi sarstı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezona istediği gibi giriş yapamayan ve ilk 7 maçını kaybeden Altekma, son 6 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son 2 maçta ligin zirve adayı Galatasaray HDI Sigorta'yı İzmir'de 3-0 ve geçen yılın şampiyonu Ziraat Bankkart'ı Ankara'da 3-2 mağlup eden Altekma, zirvenin yeniden şekillenmesinde etkin rol oynadı.

Son iki maçta alınan flaş sonuçların kendilerini şaşırtmadığını belirten Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başçı, "Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Bu süreçte sakatlıklarda bizi bir hayli zorladı. Ancak özellikle 7'nci haftadan sonra yükselen bir performansımız vardı. Bunu skora da yansıtmayı başardık. Ligin önemli iki takımı Galatasaray HDI Sigorta ve Ziraat Bankkart'ı mağlup ederek neler başarabileceğimizi gösterdik. Ligdeki son 6 maçın 4'ünü kazanarak 2021 yılını mutlu ve umutlu kapattık. Hedefimiz, bu çıkışımızı ligin ikinci yarısında da sürdürmek" dedi.

- İzmir