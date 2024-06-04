Altekma, kaptan Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Spor

Altekma, kaptan Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı

Altekma, kaptan Hüseyin Şahin\'in sözleşmesini uzattı

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma, takım kaptanı libero Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, Hüseyin'in çalışkan ve mücadeleci bir oyuncu olduğunu belirtti. Yeni sezonda kaptanımızdan büyük beklentilerimiz var.

04.06.2024 10:17
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Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Altekma, takım kaptanı libero Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı.

Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada, geçen sezon takımın yeniden Efeler Ligi'ne dönmesinde önemli katkı sağlayan Hüseyin'in çok çalışkan ve mücadeleci bir oyuncu olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda kendisiyle tekrar anlaştıklarını kaydeden Tendik, "Kaptanımızla yola devam ettiğimiz için mutluyuz. Hüseyin'in liderlik özelliği ve takıma örnek davranışları, başarılı sporculuk kariyeriyle güzel bir bütünlük oluşturuyor. Yeni sezonda kaptanımızdan yine beklentimiz büyük olacak. Kendisine sakatlıktan uzak, güzel bir sezon diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Altekma, kaptan Hüseyin Şahin'in sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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