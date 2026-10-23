Altekma yarın deplasmanda son 6 sezonun 5 şampiyonu Ziraat Bankkart\'a konuk oluyor

Altekma yarın deplasmanda son 6 sezonun 5 şampiyonu Ziraat Bankkart'a konuk oluyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Efeler Ligi'nde sezona Spor Toto'yu 3-2 yenerek başlayan Altekma, yarın deplasmanda son 6 sezonda 5 şampiyonluk elde eden Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak maçı Tolgahan Dinçer ve Eser Türkoğlu yönetecek.
EFELER Ligi'nde geçen hafta evinde Spor Toto'yu 3-2 yenerek sezona galibiyetle başlayan Altekma yarın deplasmanda son 6 sezonda 5 şampiyonluk elde eden Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Tolgahan Dinçer, Eser Türkoğlu hakem ikilisi yönetecek. İki takım arasında sezon öncesi İzmir'de oynanan özel turnuvada Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 yenerek turnuva şampiyonu olmuştu.
Kaynak: DHA
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