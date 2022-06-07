Altekma'da 3. sezonuna geçirecek orta oyuncu, daha önce Fenerbahçe , BAL Spor, Ziraat Bankkart ve İnegöl Belediyespor 'da forma giydi.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altekma, Yunus Emre Tayaz'la tekrar anlaştı - Son Dakika

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