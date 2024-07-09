Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençler İçin Yaz Programı Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençler İçin Yaz Programı Hazırladı

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençler İçin Yaz Programı Hazırladı

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençler için dopdolu bir yaz sezonu programı hazırladı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle ilçedeki gençler, hem spor yapma imkanı bulacak hem de keyifli vakit geçirecek.

09.07.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençler için dopdolu bir yaz sezonu programı hazırladı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle ilçedeki gençler, hem spor yapma imkanı bulacak hem de keyifli vakit geçirecek.

Program kapsamında taekwondo, temel cimnastik, yüzme, judo ve futbol dallarında toplam 600 sporcu katılım gösteriyor. Sporcular, antrenmanlarda kullanacakları malzemelerin ücretsiz olarak dağıtıldığını ve servis imkanının da sağlandığını belirttiler.

Başkan Şehirli, gençlerin spor yaparak hem fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacaklarını hem de yaz tatillerini verimli geçirebileceklerini vurguladı. Şehirli, "Amacımız gençlerimizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimleri artırarak, onların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Evlatlarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediyesi'nin gençlerin yaz tatillerini değerlendirme ve spor yeteneklerini geliştirme fırsatı sunduğu belirtilirken, ailelerin de destekleriyle gençlerin spor yapma alışkanlıklarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Altıeylül, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençler İçin Yaz Programı Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 15:02:30. #1.12#
SON DAKİKA: Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençler İçin Yaz Programı Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement