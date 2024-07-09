Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Gençler İçin Yaz Programı Hazırladı

Spor

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençler için dopdolu bir yaz sezonu programı hazırladı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerle ilçedeki gençler, hem spor yapma imkanı bulacak hem de keyifli vakit geçirecek.

Program kapsamında taekwondo, temel cimnastik, yüzme, judo ve futbol dallarında toplam 600 sporcu katılım gösteriyor. Sporcular, antrenmanlarda kullanacakları malzemelerin ücretsiz olarak dağıtıldığını ve servis imkanının da sağlandığını belirttiler.

Başkan Şehirli, gençlerin spor yaparak hem fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacaklarını hem de yaz tatillerini verimli geçirebileceklerini vurguladı. Şehirli, "Amacımız gençlerimizin sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini sağlamak. Sporun yanı sıra sosyal etkileşimleri artırarak, onların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Evlatlarımızı tüm olumsuzluklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Altıeylül Belediyesi'nin gençlerin yaz tatillerini değerlendirme ve spor yeteneklerini geliştirme fırsatı sunduğu belirtilirken, ailelerin de destekleriyle gençlerin spor yapma alışkanlıklarının artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. - BALIKESİR