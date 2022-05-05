Altıeylül spor turnuvalarına hazırlanıyor - Son Dakika

Altıeylül Belediyesi, Gençlik Haftası etkinlikleri anlamında Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte gençler için basketbol ve voleybol turnuvaları düzenlemeye hazırlanıyor.

Pandemi koşulları sebebiyle uzun süredir ertelenen birçok etkinlik, kısıtlamaların yavaş yavaş kaldırılması ve gelen bahar ayı ile birlikte gençlerle buluşmaya devam ediyor. Gençlik Haftası etkinlikler de düzenlenen turnuvalar ile gençleri spora teşvik ederken mücadele ruhunu ve sağlıklı yaşamı da benimsemelerini hedefleyen Altıeylül Belediyesi, özellikle genç nesilden büyük takdir topluyor. 50. Yıl Spor Parkı'nda düzenlenecek olan etkinliklerde 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası ve 4x4 Voleybol Turnuvası'nda mücadele edecek gençleri tüm kategorilerde çeşitli para ödülleri bekliyor. 3x3 Basketbol Turnuvası'nda kendi kategorisinde 1'inci olan takım 2 bin 500 TL, 2'nci olan takım 2 bin TL ve 3'üncü olan takım ise bin 500 TL'lik ödülün sahibi olurken; 4x4 Voleybol Turnuvası'nda kendi kategorisinde 1'inci olan takım 2 bin 400 TL, 2'nci olan takım bin 800 TL ve 3'üncü olan takım da bin 200 TL'lik ödülü almaya hak kazanacak.

Son başvuru 13 Mayıs

50. Yıl Spor Parkı'nda gerçekleşecek müsabakalardan 3x3 Sokak Basketbol Turnuvası 15-16-17 Mayıs tarihlerinde, 4x4 Voleybol Turnuvası da 16-17-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek ve son başvuru tarihi de 13 Mayıs Cuma günü sona erecek. Başvurmak isteyen gençlerin takımlarını kurduktan sonra Atatürk Açık Yüzme Havuzu Kurtdereli Spor Salonu'na müsabakalar için müracaat etmeleri yeterli olacak. Altıeylül'de düzenlenecek olan spor müsabakaları hakkında konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı "Altıeylül'ümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz için çalışmalarınızı sürdürürken onların daha sağlıklı ve daha dinamik bir yaşamı düstur edinip mücadeleci ruhlarını kaybetmeden hayata sımsıkı sarılmaları için de çeşitli organizasyonlar düzenleyerek elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Gençlik Haftası etkinliklerinde Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'müz ile birlikte basketbol ve voleybol turnuvaları düzenleyerek gençlerimiz için devletimizin diğer ilgili kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki gençlerimiz için attığımız her adım ve onlar için hayata geçirdiğimiz her proje Allah'ın izniyle güzel yarınlarımızın temeli olacak" - BALIKESİR