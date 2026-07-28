Altın Madalya Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altın Madalya Mücadelesi

Altın Madalya Mücadelesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya, para atlet Serkan Yıldırım'ı kabul ederek altın madalyasının geri alınacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli para atlet Serkan Yıldırım ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'ı makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli para atlet Serkan Yıldırım ve Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım'ı makamında kabul etti. Kabul kapsamında, Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan bugüne uzanan sportif ve hukuki mücadelesi paylaşıldı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 100 metre yarışına çıkan ve altın madalya kazanan Serkan Yıldırım'ın şampiyonluğu, daha sonra alınan kararın ardından iptal edilmiş ve altın madalyası geri alınmıştı. Milli sporcumuz, dünya rekorunun sahibi olduğu 400 metre yarışında ise piste çıkartılmamıştı. Bunun üzerine gerçekleştiren toplantıda altın madalyanın en kısa sürede alınacağı ifade edildi.

"Serkan çıkıp milletimizin gururu ve onuru olduğu paralimpikte altın madalya kazandı"

Serkan Yıldırım'ın olimpiyata gitmesi konusunda Uluslararası Federasyon tarafından direnç olduğunu kaydeden Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Organizasyona almama direnci vardı. Onu bizim hukukçularımız bir şekilde bertaraf edip dışarıda idman yaptırarak organizasyona dahil edilmesi için sürecin son dakikasına kadar mücadele ettik. Ez cümle Serkan çıkıp milletimizin gururu ve onuru olduğu paralimpikte altın madalya kazandı. Amerikalıların yapmış olduğu hileli başvuruyla madalyasını iptal etmişlerdi. Bugün onun için burada bir aradayız. Haklılığımız meydana çıktı ve altın madalyamızı geri bize iade ederek şampiyonluğumuzu da tescil ettiler. Bundan sonraki yaşamında da şampiyon olarak mücadelesine Serkan kardeşimiz devam edecek. Biz sporcularımızın geleceği için mücadelesi için yapmış oldukları, yapacak oldukları organizasyonlarda her yerde önlerini açmak, onlara daha huzurlu, daha refah, daha spora uygun alanlarda mücadele etmeyi sağlamaya çalışmak için bir sistem içinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu madalyayı kesinlikle alacağız"

Serkan Yıldırım'ın kazandığı altın madalyanın kesin verilmesi için ve resmi olarak alınması için tekrardan bir yazı yazacaklarını belirten Federasyon Başkanı Ahmet Yıldırım ise, "Avukatlarımız var bu anlamda. Bu madalyayı kesinlikle alacağız. Çünkü Serkan'a herhangi bir uygulama yapılmaksızın koşmuş olduğu halde hak ettiği madalya elinden alındı. Oysa aslında Serkan 400 metre koşucusu. Asıl branşı 400 metre, 47.47 ile dünya rekoru kırdı ve Paris'te birinci olan sporcu 49.80 ile şampiyon oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altın Madalya Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 67 şüpheli gözaltına alındı
5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu 5 gündür aranan gençten acı haber: Cansız bedeni derede bulundu
Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri Avukat Feyza Altun, Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İşte ilk sözleri
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
45 derece sıcağa ilginç çözüm İnsan buzdolabını satışa çıkardılar 45 derece sıcağa ilginç çözüm! İnsan buzdolabını satışa çıkardılar
Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu Söke’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

11:28
Özgür Özel’den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması
11:05
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
Uğur Mumcu dosyası raftan iniyor! İşte ağabeyinin işaret ettiği baş şüpheli
11:03
Emniyet’in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
10:40
Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:30
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar
10:12
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul’daki okullar için mescid talimatı
39 ilçe kaymakamlığına yazı gönderildi: İstanbul'daki okullar için mescid talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 11:34:24. #7.12#
SON DAKİKA: Altın Madalya Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.