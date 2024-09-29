Altınordu, 24Erzincanspor'u 2-1 Yendi

Spor

İZMİR,

STAT: Altınordu Serpil Hamdi Tüzün

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendiriciler, Orhan Timurtaş, Şükrü Çavcı

ALTINORDU: Serhat - Alper, Mete, Eren, Yusuf Şahin (Dk. 88 Ali Çırak), Kaan (Dk. 72 Emircan), Sami (Dk. 88 Hasan Berat), Burak, Bahattin, Hüseyin (Dk. 62 İlkan), Kanivar (Dk. 71 Emre)

24ERZİNCANSPOR: Alp - Muhammet (Dk. 85 Sedat), Emre, Ümit, Şamil (Dk. 85 Hüseyin Altuğ), İrfan, Erol Can (Dk. 61 Ozan Can), Yasin, Mervan, Serkan (Dk. 69 Enver Cenk), Doğukan (Dk. 46 Hüsamettin)

KIRMIZI KART: Yasin (24Erzincanspor)

GOLLER: Dk. 15 (P) Kaan, Dk. 67 İlkan (Altınordu), Dk. 76 Mervan (24Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Sami, Yusuf Şahin, Kanivar, Bahattin (Altınordu), Ümit, İrfan, Yasin, Alp (24Erzincanspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altınordu, 5'inci hafta karşılaşmasında evinde 24Erzincanspor'u 2-1 mağlup etti. Kırmızı-lacivertliler 15'inci dakikada penaltı kazandı, atışı gole çeviren Kaan takımını öne geçirdi: 1-0. İlk yarıyı 1-0 galip tamamlayan Altınordu, 67'nci dakikada İlkan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Konuk takım 76'ncı dakikada Mervan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Altınordu galip gelen taraf oldu. Bu sonuçla İzmir ekibi puanını 11 yaparken, 24Erzincanspor ise 10 puanda kaldı.