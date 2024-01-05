 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, kaptan Arif Morkaya, Mert Özmen, Emre Oymak ve Keni Var Uzun ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıkla birlikte takımdan elenen futbolcu sayısı 5'e yükseldi. Altınordu, eksiklerini gidermek için ara transfer döneminde 4-5 takviye yapmayı planlıyor.

Altınordu, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı
05.01.2024 - 11:48,
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 4 oyuncusuyla vedalaşma kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerde kaptan Arif Morkaya'nın yanı sıra stoper Mert Özmen, orta saha oyuncusu Emre Oymak ve santrfor Keni Var Uzun'dan kendilerine kulüp bulmaları istenildi. Sezona 25 kişilik kadroyla başlayan Altınordu'da sözleşmesini fesheden forvet Ali Özgün'den sonra bu 4 isimden ayrılışıyla birlikte takımdan elenen futbolcu sayısı 5'e çıktı. İzmir temsilcisinde orta saha oyuncusu Furkan Yöntem ve sol kanat Altar Han ise çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Eksikler nedeniyle altyapıdan Ege'yi A takıma dahil eden Altınordu'nun ara transfer döneminde 4-5 takviye yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Arif Morkaya, Altınordu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı

Son Dakika
12:54 İstanbul'da Mossad ajanlığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 13:07:12. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement