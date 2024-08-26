Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı

Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı. İzmir ekibinde genç kaleci Umut Keseci'nin geçen hafta 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaşmasının ardından 17 yaşındaki kaleci Muhammed Kerem Türkmen, A takım kadrosuna dahil edildi.

26.08.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesi altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı. İzmir ekibinde genç kaleci Umut Keseci'nin geçen hafta 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK ile anlaşmasının ardından 17 yaşındaki kaleci Muhammed Kerem Türkmen, A takım kadrosuna dahil edildi. Çamdibispor'da futbola başlayan Kerem, 11 yaşındayken 2018'de Altınordu'ya transfer oldu.

Geçen sezon U17 takımının kalesini koruyan genç file bekçisi şubat ayında profesyonel sözleşme imzaladı. Kaleci Kerem, 2022'de Azerbaycan ile oynanan özel maçta U16 Milli Takımı'nın kalesini koruyarak milli oldu. Altınordu yeni sezon öncesi Alanyaspor'a transfer olan kaleci Mert Furkan Bayram'ın yerine altyapıdan kaleci Efe Kaan Yıldız'ı da A takım kadrosuna dahil etmişti.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, İzmir, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:51 Narin’den 6 gündür haber yok Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı Narin'den 6 gündür haber yok! Ekipler son çare olarak iki arkadaşından yardım aldı
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
22:17 Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin’e mi ait Analiz sonuçları ortaya çıktı Kayalıklarda bulunan kan lekeleri minik Narin'e mi ait? Analiz sonuçları ortaya çıktı
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 13:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu, altyapısından ikinci kez kaleci takviyesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement