Altınordu Başkanı\'na Geri Dön Çağrısı

2'nci Lig'e katılmama kararı alan Altınordu'da eski başkanlardan İlyas Gönen, yaptığı yazılı açıklamayla Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın kararından geri dönmesini istedi. Seyit Mehmet Özkan'ın hem İzmir hem de Türk sporuna önemli hizmetlerde bulunduğunu belirten İlyas Gönen, "Kulübümüze başkan olurken hem Altınordu camiasına hem de tüm spor kamuoyuna vermiş olduğunuz sözleri size hatırlatma ihtiyacını hissettik. Şahsınızın ticari hayattaki başarılarının bağlı olduğunuz ilkelerden, vermiş olduğununuz sözlerdeki sadakatten ve bitmek bilmeyen azminizden kaynaklı olduğunu biliyoruz. Şimdi aynı ilke, aynı sadakati ve azmi Altınordu için vermiş olduğunuz sözlerde ve hedeflerde gerçekleştirmenizi bekliyoruz" dedi.

Seyit Mehmet Özkan önderliğinde kulübün, 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' sloganıyla örnek gösterildiğini ve Altınordu isminin tüm dünyada yeniden hatırlandığını kaydeden İlyas Gönen, şu ifadelere yer verdi:

"Sizin meşhur bir sözünüz var, 'Üç günlük dünya'. Evet bu üç günlük dünyada ilkesiyle, sadakatiyle ve azmiyle tanınmış hem iş insanı hem de spor adamı olarak günün sonunda aynı güzelliklerle aynı hasletlerle anılmanız en büyük arzumuzdur. Tüm spor kamuoyunu üzen almış olduğunuz lige katılmama kararını tekrardan gözden geçirip hedefleriniz ve vermiş olduğunuz sözler istikametinde yolunuza devam etmeniz hem Altınordu camiamızı hem de tüm spor kamuoyunu mutlu edecektir. Altınordu Taraftarlar Derneğimiz ve tüm kamuoyu adına eski bir kulüp başkanı olarak tüm spor kamuoyunun bu ortak sesine kulak verilmesini rica ederim."