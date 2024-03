Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sporda marka şehir olmak için çalışmalarını sürdürüyor

Spor

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, hayata geçirdikleri projeler ve yapılan yatırımlar ile sporda da marka şehir olmak adına çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Altınordu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören, Karşıyaka Fatih Sultan Mehmet Tesisleri'nde amatör spor kulüpleri ve sporcularla bir araya geldi. Şimdiye dek amatöre spor kulüpleri ile sporculara sürekli olarak destek verdiklerini kaydeden Başkan Tören, bundan sonraki süreçte te desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, verdikleri destek ve hayata geçirdikleri projeler ile sporda marka bir şehir olmayı hedeflediklerini söyledi. Tören, "Her şartta sonuna kadar bu bayrağa, bayrağa olduğu kadar bu formaya ve bu formaya olduğu kadar bu armaya gönül vermiş arkadaşlarımızın riyasetinde genç arkadaşlarımızın ve hepimizin ulu çınar kabul ettiği Orduspor'un gölgesi altında yeniden o heyecanı bu şehre yaymak, yeniden cemre gibi sporseverlerin gönlüne düşmek için bu formayı terleten değerli arkadaşlarımın her birine başarılar diliyorum. Şahsen sporcu kimliğinizin hemen dışında bir evlatsınız, bir babasınız, bir ailesiniz, büyük ailemizin de her biriniz bir parçasısınız. Biz de bu ailenin bir parçası olarak bu şehre, şehrin spor alt yapısına hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ORDU