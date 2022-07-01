Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor

01.07.2022 17:09
Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Ahmet İlhan Özek, "100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun tecrübeli oyuncularından Ahmet İlhan Özek, "100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz." dedi.

Ahmet İlhan Özek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni futbol sezonunun herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Altınordu'ya geldiği iki sezon önce play-off finalinde Süper Lig'e çıkma şansını değerlendiremediklerini hatırlatan Ahmet İlhan Özek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da şampiyonluk kadar değerli ligde kalma mücadelesi verdik. Herkesin 'Altınordu ligden düştü' yorumları yaptığı ortamda takımı son 10 haftadaki mücadelemizle ligde tuttuk. Bu yıl, geçen yılki kadro korundu. Ligde başarı kazanan takımların birçoğuna baktığınız zaman kadro istikrarı gözüküyor. Bu yıl biz de kadromuzu koruduk. Bu sezon kendi adımıza çok önemli. Bu yıl kulübümüzün kuruluşunun 100. yılı. 100. yılımızda şampiyon olarak adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz."

Altınordu'nun genç futbolcularından Furkan Metin de sezon hazırlıklarının iyi şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu sezon kendimize şampiyonluk hedefi koyduk. Çok çalışıp sezonu şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Altınordu'da sağlık kontrolleri başladı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman ve futbolcuların bir bölümü, Medicana International İzmir Hastanesinde kontrolden geçirildi.

YORUMLAR
500
Ordu 3 LGS birincisi çıkardı Ordu 3 LGS birincisi çıkardı LGS sınavından tam puan alan öğrenciler, başarılarını düzenli çalışmaya bağlıyor LGS sınavından tam puan alan öğrenciler, başarılarını düzenli çalışmaya bağlıyor
Kaynak: AA

Ahmet İlhan Özek, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:32:52. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da Ahmet İlhan Özek, Süper Lig'e yükseleceklerine inanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement