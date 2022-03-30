Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı - Son Dakika
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Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı

30.03.2022 12:25
Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar ve stoper Erdi Dikmen, yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Adanaspor'u yenerek 4'te 4 yapmak isteyen Altınordu'da kaleci Ali Emre Yanar ve stoper Erdi Dikmen, yakaladıkları çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen kaleci Ali Emre, "Bu havayı lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Şu an her şey tam istediğimiz gibi gidiyor. Ligde 3 maçtır bunun karşılığını aldık ama kesinlikle durmak yok. Aynı şekilde ligin son maçına kadar tüm maçlara final niteliğinde bakarak devam etmek zorundayız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Çok iyi kenetlendik. Bunun karşılığında da 90 dakika inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Bu 3 maçlık seri bize yakışmaz, bizim bunu 5, 6, 7 maç yapmamız gerekiyor. Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız. Bu seriyi kesinlikle devam ettirmek zorundayız" dedi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen, "Öncelikle güzel bir hava yakaladık. 3 haftadır yenilmiyorduk. Ümraniyespor'u deplasmanda zor hava şartlarında yendik. İçeride Adanaspor ile oynayacağız, orada da bu havayı değerlendirmek istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Milli takım arası olmasına rağmen çok verimli bir hafta geçirdik. Antrenmanlarda tempo hep yüksekti. Bu tempoyu da inşallah Adanaspor maçında sahaya yansıtacağız. Kaleden başlayarak ileri hatta kadar herkes birbirine güvenerek sahaya çıkıyoruz. Bunun da verimini 3 maçta gol yemeyerek aldık. Erzurum maçında küçük taraftarlarımızın müthiş bir desteği vardı. Onların desteği ile tabii ki daha güzel bir maç geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.


- İzmir
Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı
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Erdi Dikmen, Altınordu, Adanaspor, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı - Son Dakika


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