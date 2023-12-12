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Altınordu'da Ali Özgün ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Altınordu'da Ali Özgün ile yollar ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu'da kadro dışı bırakılan santrfor Ali Özgün, sözleşmesini feshederek serbest kaldı. Oyuncunun sigortasının yatırılmamasını gerekçe gösterdiği öğrenildi.

Altınordu\'da Ali Özgün ile yollar ayrıldı
12.12.2023 - 12:41,  Güncelleme: 12:45
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da ekim ayında kadro dışı bırakılan santrfor Ali Özgün, kırmızı-lacivertli kulüple yollarını resmen ayırdı. Yönetimle problem yaşayan gurbetçi futbolcu sözleşmesini tek taraflı feshederek serbest kaldı. İzmir temsilcisi ile Ali Özgün'ün davalık olacağı öğrenildi. Oyuncunun sigortasının yatırılmamasını gerekçe gösterip fesih yaptığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Altınordu yönetimi Ali Özgün'ün sahte doktor raporu alıp antrenmanlara çıkmadığını ve hak etmediği alacaklarını istediğini iddia etmişti. TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) oyuncu ile kulüp arasında yaşananları inceleyip karar verecek. Geçen sezon devre arasında Menemen FK'dan transfer edilen 34 yaşındaki forvet 1'inci Lig'de 15 maçta 9 gol atmıştı. Ali bu sezon 6 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altınordu'da Ali Özgün ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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