Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda

18.05.2022 11:21
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda

Altınordu'da Türk futbolunda eşine rastlanmaz şekilde kesintisiz 10 yıl süren teknik direktörlük dönemi dün sona eren Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulüpte geçirdiği zamana yakışan bir ayrılıkla yuvasına veda etti.

Altınordu'da Türk futbolunda eşine rastlanmaz şekilde kesintisiz 10 yıl süren teknik direktörlük dönemi dün sona eren Hüseyin Eroğlu, kırmızı-lacivertli kulüpte geçirdiği zamana yakışan bir ayrılıkla yuvasına veda etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan'la birlikte Buca spor'da 5, Altınordu'da 10 yıl olmak üzere toplam 15 yıldır omuz omuza çalışan Hüseyin Eroğlu, görevinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Veda konuşmasında sesi titreyen 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Mehmet Bey'le beraber başladığımız bu zorlu yolda birbirimize kenetlendik. Kendisinin hayatımda çok önemli bir yeri vardır, bugüne gelmemin en büyük etkenlerinden biri Mehmet Bey'dir" dedi.

"Hayalimde hep böyle bir ayrılık vardı" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Ayrılırken helalleşmek, birbirine sonuna kadar destek olmak çok değerli. Buradaki misyonumuzu tamamladık. Bundan sonra Süper Lig, belki Avrupa ve Milli Takım hepsi olacak. Bizden sonra gelecek arkadaşların önünü açmak da gerekiyor. Ufuk hocam can dostum bu bayrağı alacak. Altınordu bizim çocuğumuz gibi. Mehmet Bey benim için bir baba, bir ağabey, bir başkan, saygı duyduğum değerli bir isimdir. Bundan sonra da görüşüp birbirimize destek olacağız. Kalbim gönlüm burada olacak. Burası benim için çok değerli" diye konuştu. Eroğlu, 10 yılda Türk futbolunun yetiştirici kulübü olan Altınordu'dan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü gibi birçok yıldız çıkarmıştı.

ÖZKAN: BURASI SENİN YUVAN

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Türkiye'de bir takımın başında aralıksız en uzun süre görev yapan Hüseyin Eroğlu'na, "Burası senin yuvan. İstediğinde 7-24 her zaman gelebilirsin. Kapımız sana sonuna kadar açık" mesajı verdi. Tecrübeli teknik adamın 4 büyükler hariç Süper Lig'de tüm takımları rahatlıkla çalıştırabilecek kapasitede olduğunu söyleyen Başkan Özkan, "Bir yenilenme gerekiyordu. Kariyer planımızda vardı. Beraber oturup karar verdik. Hem fiziksel, hem mental açıdan hazır bir teknik adam. İleride inşallah A Milli Takım'a kadar yükselecektir. Daha 49 yaşında, önünde zaman var. Başarılar diliyorum. Biz her zaman beraberiz. Her zaman onun yanında olacağım. El sıkışarak ayrılıyorsak, pazara kadar değil mezara kadar olur. Tam zamanı geldi, olgunluğunun en iyi döneminde" şeklinde konuştu.

UFUK KAHRAMAN DÜMENDE

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu'nun görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Ufuk Kahraman getirildi. Hüseyin Eroğlu'nun yılladır yardımcılığını yapan eski futbolcu Kahraman, 2009'dan beri Seyit Mehmet Özkan ile çalışıyor. Ligde cuma günü Beypiliç Boluspor deplasmanında teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkacak Ufuk Kahraman, yeni sezonda da Altınordu'nun başında olacak.

BİR DÖNEM BİTTİ

Altınordu'da 10 yıllık görev sürecinde takımı 3'üncü Lig, 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de çalıştırıp kulüpte 369 maça çıkan Hüseyin Eroğlu, geçen sezon kırmızı-lacivertlilere Play-Off finali oynatıp Süper Lig'in kapısından döndürdü. Eroğlu, bu sezon aylarca düşme hattında kalan İzmir temsilcisini kümede tutmayı başardı. Hüseyin Eroğlu'nun vedası, kulüpte şirketleşen futbolun başına 2012'de Eroğlu'yla birlikte gelen Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın dün A takıma veda sinyali vermesiyle spor camiasında, "Bir dönem bitiyor" yorumları yapıldı.


- İzmir
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda
YORUMLAR
500
Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Bu işe baş koyduk Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman: Bu işe baş koyduk Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda Açıklaması Hüseyin Eroğlu'dan Altınordu'ya veda Açıklaması
Kaynak: DHA

Seyit Mehmet Özkan, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda - Son Dakika


Son Dakika
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
15:49 Sevgilisi Elif'in ölümü için 'intihar' demişti! Bıçakta parmak izi bulununca tutuklandı
15:48 Fenerbahçe taraftarına müjdeli haber! Jorge Jesus, hafta sonu İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:01:13. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da Eroğlu'na yakışan veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement