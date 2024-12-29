Altınordu'da Forma Şansı Bulamayan Oyuncuların Geleceği Belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'da Forma Şansı Bulamayan Oyuncuların Geleceği Belirsiz

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu'da, fazla forma şansı bulamayan 5 oyuncunun durumu belirsizliğini koruyor. Altyapıdan yetişen gençlerin kiralanma ihtimali bulunurken, gurbetçi oyuncularla yolların ayrılabileceği belirtiliyor.

29.12.2024 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve yarışı veren Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan 5 oyuncunun durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde karar verilecek. Kırmızı-lacivertlilerde altyapıdan yetişen Mustafa Kocabaş, Arif Asaf Gültekin ve Sercan Demirkıran'ın yanı sıra gurbetçi oyunculardan Emircan Gencel ile Tahsin Çakmak'ın takımda kalma ihtimallerinin düşük olduğu öğrenildi.

Teknik Direktör Olcay Şahan, bu isimleri ilk yarının son haftasındaki Afyonspor deplasmanında kadroya almadı. Altyapıdan yetişen gençlerin tecrübe kazanmalarına adına kiralık olarak başka kulüplere gönderilmesi gündeme gelirken, gurbetçi 2 oyuncu ile yolların ayrılabileceği ifade edildi. Ligin ilk yarısında Tahsin 261, Emir Can 136 dakika oynarken, Sercan 2 ve Arif 1 kez uzatmalarda şans buldu. Mustafa ise süre alamadı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Forma Şansı Bulamayan Oyuncuların Geleceği Belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:03 Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeyecek Narin Güran davasında sanıklar, baba Arif Güran'a 48 bin lira ödeyecek
10:29 İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’ı vurdu 11 kişi hayatını kaybetti İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti
10:26 “Bana bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bana bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 11:20:38. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Forma Şansı Bulamayan Oyuncuların Geleceği Belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.