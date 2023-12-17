Altınordu\'da genç oyuncu Ege Arslan şans buluyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da son haftalarda A takım kadrosunda şans bulan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Arslan, teknik ekibin yeni kozu oldu. U19 takımı kadrosunda yer almasına rağmen antrenmanlara A takımla çıkmaya başlayan genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D) ve Van Spor FK müsabakalarında oyuna sonradan girdi. Ege'nin ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulacağı belirtildi. U16 Milli Takımı'nda 1 kez, U17 Milli Takımı'nda 9 kez ay-yıldızlı formayı terleten genç krampon son olarak U18 Milli Takımı kampına davet edilmişti. Altınordu ile 2022'de 3 yılık profesyonel sözleşme imzalayan Ege Arslan, İzmir ekibi dışında başka bir kulüpte oynamadı.