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Altınordu'da genç oyuncu Ege Arslan şans buluyor - Son Dakika
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Altınordu'da genç oyuncu Ege Arslan şans buluyor

Altınordu'nun genç orta saha oyuncusu Ege Arslan, son haftalarda A takım kadrosunda şans bulmaya başladı. U19 takımında yer almasına rağmen ligdeki son iki maçta oyuna dahil olan genç futbolcunun ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulması bekleniyor.

Altınordu\'da genç oyuncu Ege Arslan şans buluyor
17.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:36
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da son haftalarda A takım kadrosunda şans bulan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Ege Arslan, teknik ekibin yeni kozu oldu. U19 takımı kadrosunda yer almasına rağmen antrenmanlara A takımla çıkmaya başlayan genç futbolcu ligde Diyarbekirspor (D) ve Van Spor FK müsabakalarında oyuna sonradan girdi. Ege'nin ilerleyen haftalarda daha fazla forma şansı bulacağı belirtildi. U16 Milli Takımı'nda 1 kez, U17 Milli Takımı'nda 9 kez ay-yıldızlı formayı terleten genç krampon son olarak U18 Milli Takımı kampına davet edilmişti. Altınordu ile 2022'de 3 yılık profesyonel sözleşme imzalayan Ege Arslan, İzmir ekibi dışında başka bir kulüpte oynamadı.

Kaynak: DHA
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