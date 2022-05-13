Altınordu'da hedef Balıkesirspor maçını kayıpsız geçmek - Son Dakika
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Altınordu'da hedef Balıkesirspor maçını kayıpsız geçmek

13.05.2022 14:53
Altınordu'da hedef Balıkesirspor maçını kayıpsız geçmek

Spor Toto 1. Lig'de yarın Balıkesirspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde kalma yolunda kendi maçlarını kazanıp, rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyeceklerini kaydetti.

Spor Toto 1. Lig'de yarın Balıkesirspor'u konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ligde kalma yolunda kendi maçlarını kazanıp, rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyeceklerini kaydetti.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ligde telafisi olmayan maçlara çıktıklarını belirtti. Yarınki maçların ardından ligde kalmalarını ilan edebileceklerini bildiren Eroğlu, "Rakiplerimizin puan kaybettiği anda lehimize sonuçlanacak bir durum ortaya çıkabilir ama biz rakiplerin kazanacağını düşünüyoruz. Kendi maçımızı kazanıp diğer maçları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Balıkesirspor'un lige veda ettiğini hatırlatarak ancak maça çok iyi motive olduklarını ve istedikleri 3 puanı alacaklarını sözlerine ekledi.

Futbolculardan Ali Dere de 8-9 haftadır iyi oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Yarın taraftarımızın önünde Balıkesirspor'u mağlup ederek diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz. Bu süreçten alnımızın akıyla çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamettin Yener de Balıkesirspor maçını kazanarak bu sezon için mutlu sona ulaşacaklarını bildirdi.

Karşılaşma için son hazırlığını gerçekleştiren futbolculara Altınordu Taraftarlar Derneği tarafından baklava ikram edildi.

Altınordu'da Kocaelispor maçında sakatlanan Erdi Dikmen'in son 2 haftada forma giyemeyeceği açıklandı.

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Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef Balıkesirspor maçını kayıpsız geçmek - Son Dakika


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