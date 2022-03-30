Altınordu'da hedef galibiyet serisini sürdürmek - Son Dakika
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Altınordu'da hedef galibiyet serisini sürdürmek

30.03.2022 15:17
Altınordu'da hedef galibiyet serisini sürdürmek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular, son 3 maçta yakaladıkları galibiyet serisini 3 Nisan Pazar günü oynanacak Adanaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da futbolcular, son 3 maçta yakaladıkları galibiyet serisini 3 Nisan Pazar günü oynanacak Adanaspor maçında da devam ettirmek istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-lacivertliler, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada çalışmalarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde sürdürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kaleci Ali Emre Yanar, takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını, 3 maçtır istedikleri skorları aldıklarını belirtti.

Ligin son maçına kadar tüm karşılaşmalara final gözüyle baktıklarını aktaran Yanar, "Üç maçlık seri bize yakışmaz. Bizim bunu 5, 6, 7 maç yapmamız gerekiyor. Bu seriyi kesinlikle devam ettirmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Erdi Dikmen de Ümraniyespor'u deplasmanda zor hava şartlarında yenmeyi başardıklarını, takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğunu kaydederek, "Şimdi sahamızda Adanaspor ile oynayacağız. Orada da bu havayı değerlendirmek istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Milli takım arası olmasına rağmen çok verimli bir hafta geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto 1. Lig'de son üç haftada NasaDoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u mağlup eden Altınordu, 31 puanla 16'ncı sırada yer alıyor.

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Kaynak: AA

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