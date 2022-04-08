Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek

08.04.2022 13:33
Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarını kazanıp düşme potasından çıkan Altınordu, gözünü Eyüpspor maçına çevirdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarını kazanıp düşme potasından çıkan Altınordu, gözünü Eyüpspor maçına çevirdi. Pazartesi günü İstanbul'da üst sıraları hedefleyen rakibiyle karşı karşıya gelecek kırmızı-lacivertliler, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulan Ahmet Dereli de takıma döndü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirterek, "Amacımız İstanbul'dan 3 puanla dönüp aşağıyla bağımızı koparmak. İyi bir gidişatımız var. Bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.


YORUMLAR
500

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Altınordu, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
13:32 Herkes Löw'ü bekliyor ama Ali Koç Jorge Jesus'la anlaştı
13:29 Baydöner'in Ramazan reklamı viral oldu: Aramızda yalnızca "onun" dertsiz olduğu şu günlerde...
13:17 9 yerinden bıçaklayıp öldürmeden önce, kadına 3 seçenek sunmuş: Seçeneklerden biri denize atlamak!
13:04 Bu kadarı filmlerde olur: 19 yıldır ailesini arayan genç, öz babası ve kardeşiyle aynı işyerinde çalışmış
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:46:12. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da hedef seriyi sürdürmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement