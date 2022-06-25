Altınordu'da Hüsamettin'e ek süre - Son Dakika
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Altınordu'da Hüsamettin'e ek süre

25.06.2022 10:53
Altınordu'da Hüsamettin'e ek süre

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, sözleşmesi sona eren ve kadroda tutmak istediği forvet Hüsamettin Yener'e ek süre verdi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, sözleşmesi sona eren ve kadroda tutmak istediği forvet Hüsamettin Yener'e ek süre verdi. Daha önce İzmir ekibinden süre isteyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü, kırmızı-lacivertli yönetime de halen kapıyı kapatmadığı ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde 2'nci Lig'de yer alan Bucaspor 1928, resmi sosyal medya hesabından 27 yaşındaki golcüyle anlaştığını açıklamış, Hüsamettin'in transferi yalanlaması üzerine sarı-lacivertli kulüp bu paylaşımı silmişti.


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Kaynak: DHA

Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Hüsamettin'e ek süre - Son Dakika

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