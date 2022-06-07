Altınordu'da iki genç yuvaya döndü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK forması giyen iki genç oyuncusunu A takıma dahil etti. Kırmızı-lacivertlilerde 21 yaşındaki stoper Alperen Selvi ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, yeni sezonda İzmirn temsilcisinin başarısı için ter dökecek. İki genç futbolcu için Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde A takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz ve teknik direktör Ufuk Kahraman katıldı.

Niğde'de güzel bir sezon geçirdiğini ve tekrar yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Alperen Selvi, "Gelecek yıl kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak kulübüme geri geldiğim için çok mutluyum. Başarılı olmak için çalışacağım" diye konuştu.