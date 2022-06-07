Altınordu'da iki genç yuvaya döndü - Son Dakika
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Altınordu'da iki genç yuvaya döndü

07.06.2022 11:03
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK forması giyen iki genç oyuncusunu A takıma dahil etti.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK forması giyen iki genç oyuncusunu A takıma dahil etti. Kırmızı-lacivertlilerde 21 yaşındaki stoper Alperen Selvi ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Emre Oymak, yeni sezonda İzmirn temsilcisinin başarısı için ter dökecek. İki genç futbolcu için Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreninde A takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz ve teknik direktör Ufuk Kahraman katıldı.

Niğde'de güzel bir sezon geçirdiğini ve tekrar yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Alperen Selvi, "Gelecek yıl kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak kulübüme geri geldiğim için çok mutluyum. Başarılı olmak için çalışacağım" diye konuştu.

Emre Oymak, "Bu anlamlı sezonda başarılı olmak istiyoruz. Ufuk Kahraman hocam ile daha önce beraber çalışmıştık. Kendisi bizi yakından tanıyor. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.U17 FİNALDE BEŞİKTAŞ'A KARŞIAltınordu U17 Takımı, Elit U17 Ligi final maçında yarın Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 1 Nolu Saha'da oynanacak şampiyonluk maçı saat 21.00'de başlayacak. Çeyrek finalde Bursaspor'u yarı finalde ise penaltı vuruşlarıyla Galatasaray'ı eleyen Altınordu U17 takımı İzmir'e kupayla dönmeyi hedefliyor. Kupayı alacak takıma 200 bin, ikinci olacak ekip ise 150 bin TL ödül verilecek.

Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
Altınordu'da iki genç yuvaya döndü
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Kaynak: DHA

Altınordu, Niğde, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da iki genç yuvaya döndü - Son Dakika

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