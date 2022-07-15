Altınordu'da kaleci Mertcan, Karaman'a gitti

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu 'da A takım kadrosuna dahil edilmeyen genç kaleci Mertcan Dağlı, 3'üncü Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü'ne 1 yıllığına transfer oldu. İzmir ekibinin altyapısından yetişip geçen sezon kiralık olarak oynadığı Niğde Anadolu FK'da 8 lig, 1 kupa maçına çıkan 21 yaşındaki file bekçisi, yeni sezonda kiralık olarak Karaman kulübünün başarısı için ter dökecek. 1.94 boyundaki Mertcan, ilk kez 3'üncü Lig'de boy gösterecek.

Kaynak: DHA

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