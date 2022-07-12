Altınordu'da kolej havası - Son Dakika
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Altınordu'da kolej havası

12.07.2022 10:30
Altınordu'da kolej havası

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sol kanat oyuncusu Şeref Özcan ve stoper Yusuf Yalçın Arslan, yeni sezon çalışmaları hakkında kulübün resmi sitesinde açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da sol kanat oyuncusu Şeref Özcan ve stoper Yusuf Yalçın Arslan, yeni sezon çalışmaları hakkında kulübün resmi sitesinde açıklamalarda bulundu. Kırmızı-lacivertli takım, yeni sezon hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ediyor. Antrenmanların yoğun bir şekilde sürdüğünü dile getiren Şeref, "Sezona iyi hazırlanıyoruz. Şu anda hocalarımız bize yükleme yapıyorlar bunun faydasını sezon başlayınca göreceğiz. Takım içinde müthiş ve güzel bir hava var" dedi.

HERKESİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK

Ligde bir çok takımın hedefinin şampiyonluk olduğun ifade eden Şeref, "Bizim de gelecek yıl kuruluşumuzun 100'üncü yılı, biz de Süper Lig istiyoruz. Takım olarak maç maç bakacağız. Kazandığımız veya az kaybettiğimiz zaman üst sıralarda oluruz. Geçen yılın son 10 haftasında neler yapabileceğimizi herkese gösterdik" dedi.YUSUF YALÇIN ARSLAN: HEDEFİMİZ SÜPER LİG

Yusuf Yalçın Arslan da yeni sezon çalışmaları hakkında şunları kaydetti: "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Geçen yılın son 10 haftasında müthiş bir performans ortaya koyduk. Bu sezon hedefimizi Süper Lig olarak belirledik. Çok iyi bir oyuncu gurubumuz var. Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız."


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Altınordu, Atalay'ın peşinde Altınordu, Atalay'ın peşinde Altınordulu futbolcular Süper Lig'e inanıyor Altınordulu futbolcular Süper Lig'e inanıyor
Kaynak: DHA

Yusuf Yalçın Arslan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da kolej havası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Altınordu'da kolej havası - Son Dakika
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