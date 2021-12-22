Altınordu'da Kürşad belirsiz

SPOR Toto 1'inci Lig'de son 4 maçın 3'ünü kazanarak düşme hattından kurtulma mücadelesinde umut tazeleyen Altınordu'da ön libero Kürşad Sürmeli'nin durumunun ayağındaki ağrılar nedeniyle belirsiz olduğu öğrenildi. Önceki hafta yedek soyunduğu Kocaelispor maçında ikinci yarıda oyuna girip, 69'uncu dakikada ceza sahası dışından attığı golle 3-2'lik galibiyette pay sahibi olan gurbetçi futbolcu, geçen haftaki Balıkesirspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmüştü. Oynadığı 15 müsabakanın 12'sinde ilk 11'de şans bulan Kürşad'ın cuma günü iç sahadaki kritik Beypiliç Boluspor karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak.
Kaynak: DHA
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