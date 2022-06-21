Altınordu'da Metehan'a taksit engeli - Son Dakika
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Altınordu'da Metehan'a taksit engeli

21.06.2022 11:31
Altınordu'da Metehan'a taksit engeli

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'dan yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferi askıya alındı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'dan yuvaya döndürmek istediği Metehan Mimaroğlu'nun transferi askıya alındı.

İki kulübün oyuncun transferi konusunda ilk etapta 4 milyon TL bonservis ücretinde mutabık kaldığı öğrenildi. Adana Demirspor'un parayı peşin istediği ifade edilirken, Altınordu'nun bonservis bedelini 8 taksitle ödeme teklifinde bulunması üzerine görüşmeler tıkandı. Metehan'ın ısrarla kırmızı-lacivertli kulübe dönmek istediği belirtilirken, kulüp temsilcilerinin tekrar masaya oturarak pürüzleri gidermesi bekleniyor.


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Altınordu'dan gurbetçi atağı Altınordu'dan gurbetçi atağı Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip
Kaynak: DHA

Adana Demirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Metehan'a taksit engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'da Metehan'a taksit engeli - Son Dakika
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