Altınordu'da oyuncular kenetlendi - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste aldığı 7 mağlubiyetle düşme hattına demir atan Altınordu'da futbolcular pazartesi günü dış sahada oynanacak kritik Menemenspor derbisi öncesi tek yürek oldu.

Kırmızı-lacivertli takımın oyuncuları, kendi aralarında kahvaltı organizasyonu düzenleyerek moral depolarken, kötü günleri geride bırakmak için birbirlerine başarı söz verdi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu da öğrencilerinin bu dayanışması sonrası antrenmanı iptal ederek takıma bir gün kafa izni verdi. Bugün hazırlıklarına tesislerinde devam edecek İzmir temsilcisinin Menemenspor maçı için yarın Aliağa'daki bir otelde kampa gireceği öğrenildi. Metehan'ın sarı kart cezalısı olduğu Altınordu'da Hüsamettin, Kenan ve Kürşad kart sınırında yer alıyor.

- İzmir