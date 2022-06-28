Altınordu'da Özdeniz'den açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Özdeniz'den açıklama

28.06.2022 15:45
Altınordu'da Özdeniz'den açıklama

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yollarını ayırdığı A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz, açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yollarını ayırdığı A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz, açıklamalarda bulundu. "Ayrılık sebebimiz tamamen ailevi ve özel hayatımızdan kaynaklıdır" diyen Necati Özdeniz, "Bizim aldığımız ve kulübümüzün anlayış gösterdiği bir ayrılık olmuştur. Bizim Altınordu sevdamız, Mehmet beye olan saygımız ve inancımız devam etmektedir. Daha ötesinde asılsız sebep aramak yanlıştır. Olay tüm gerçekliği ile bu şekildedir" şeklinde konuştu. Altınordu'da CEO Özdeniz'le birlikte spor psikoloğu olarak çalışan eşi Özlem Özdeniz'le de yollar ayrıldı.


YORUMLAR
500
Karabük'te sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı Karabük'te sağanak nedeniyle dere taştı, tarım arazileri su altında kaldı Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2) Düzce'de sel bilançosu; otel inşaatı çöktü, su kesintisi başladı (2)
Kaynak: DHA

Altınordu, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Özdeniz'den açıklama - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:01:27. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da Özdeniz'den açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement