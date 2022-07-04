Altınordu'da Safa imzaladı - Son Dakika
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Altınordu'da Safa imzaladı

04.07.2022 14:52
Altınordu'da Safa imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altınordumuz, Trabzonspor'dan Safa Kınalı'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Yeni transferimize hoş geldin derken, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon kiralık olarak Tuzlaspor'da oynayan 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 1'inci Lig'de 32 maçta 1 gol kaydederken, 3 de asist yaptı.


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Altınordu, Safa Kınalı'yı kiraladı Altınordu, Safa Kınalı'yı kiraladı Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu Trezeguet, Trabzonspor'un 163. yabancısı oldu
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Altınordu, Kınalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Safa imzaladı - Son Dakika

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