Altınordu'da savunma toparlandı - Son Dakika
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Altınordu'da savunma toparlandı

09.03.2022 11:31
Altınordu'da savunma toparlandı

Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan 27 haftada kalesinde 51 gol görerek en fazla yol yiyen takım konumunda olan Altınordu, son 2 karşılaşmada kalesini gole kapatarak savunmasıyla iyi not aldı.

Spor Toto 1'inci Lig'de geride kalan 27 haftada kalesinde 51 gol görerek en fazla yol yiyen takım konumunda olan Altınordu, son 2 karşılaşmada kalesini gole kapatarak savunmasıyla iyi not aldı. Bu sezon en farklı mağlubiyetlerini Erzurumspor (D) karşısında 6-2, İstanbulspor önünde ise 5-0'lık skorlarla alan İzmir temsilcisi, son 2 maçında rakiplerine gol izni vermedi. Üst üste Menemenspor (D) ve Erzurumspor'u 1-0'lık sonuçlarla dize getiren kırmızı-lacivertliler, topladığı 6 puanın yanı sıra defans performansıyla da moral bularak özgüven tazeledi.

Altınordu'nun bu iki karşılaşmada gol yememesinde başta kaleci Ali Emre olmak üzere savunma hattında görev alan Erdi, Volkan, Ali Dere ve Furkan gibi isimler önemli rol oynadı. Ligde cumartesi günü, attığı 47 golle en skorer ekip olan zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacak kırmızı-lacivertliler, dişli rakibi karşısında gol yememe serisini sürdürmeye çalışacak. Erzurumspor maçını tamamlayamayan sol bek Ali Dere'nin iyileştiği Altınordu'da sarı kart cezalısı forvet Hüsamettin ile tedavisi devam eden Ahmet Dereli görev alamayacak.


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Erzurumspor Kulübü, İstanbulspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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