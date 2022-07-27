Altınordu'da slogan: "Kaldığımız yerden devam" - Son Dakika
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Altınordu'da slogan: "Kaldığımız yerden devam"

27.07.2022 12:36
Altınordu'da slogan: "Kaldığımız yerden devam"

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezona "Kaldığımız yerden devam" sloganıyla çalıştıklarını söyledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman, yeni sezona "Kaldığımız yerden devam" sloganıyla çalıştıklarını söyledi. Geçen sezonun bitimine doğru müthiş bir iş yaptıklarını dile getiren genç teknik adam, "Biz bu sezona, 'Kaldığımız yerden devam' diye başlıyoruz. Yaptığımız görsel eğitimlerde de bizim adımıza lig bitmedi, geçen seneki lige devam ediyoruz düşüncesi ile çalışıyoruz. Güçlü yanlarımızı, takım savunmamızı daha da geliştiriyoruz. Bunun yanında daha önceki yıllarda olduğu gibi daha çok pas oyunumuzu geliştiriyoruz. Bu sezon lig, geçtiğimiz yıllardaki liglerden daha da güçlü geçecek. Her takım kadrosunu güçlendirdi. Bizim de hedeflerimiz var. Bu yüzden çok çalışıyoruz" dedi.

İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Kahraman, "Kampın ilk yarısında fiziksel olarak iyi hazırlık dönemi geçirdik, ikinci yarısında da teknik ve taktik ağırlıklı, özel antrenmanlar yaptık. Bu çalışmalardan sonra oyunculardan iyi bildirimler aldık. Yaptığımız antrenmanları da hazırlık maçları ile desteklemeye çalıştık. A takımda yer alan öz kaynak sistemi oyuncularımız bu sene takıma daha fazla adapte oldular, biraz daha tecrübelendiler. Takıma dışardan katılan oyuncularımızın temposu da gayet iyi. Ligde iyi bir takım seyrettireceğiz" diye konuştu. Altınordu Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, sezon başlayana kadar iki tane hazırlık maçı oynamayı düşündüklerini ifade etti.

KOMBİNE FİYATLARI AÇIKLANDIAltınordu'nun 2022-2023 sezonunda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayacağı maçları kapsayan kombine bilet fiyatları belli oldu. Kırmızı-lacivertliler, 18 iç saha lig maçlarını kapsayan VIP kombine fiyatlarını 3 bin TL'den; numaralı tribün kombinelerini ise 800 TL'den satışa sunuyor. VIP kombine alanlara Altınordu forması özel isim baskısıyla; numaralı tribün kombinesi alanlara da kırmızı-lacivert şal atkı hediye edilecek. Kulüpten, "Kuruluşumuzun 100. Yılında taraftarlarımızı ve bütün İzmirlileri yanımızda görmek istiyoruz" mesajı verildi.

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Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da slogan: 'Kaldığımız yerden devam' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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