Altınordu'dan Erdi pazarlığı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeniden anlaşmak için Başkent temsilcisi ile sıkı pazarlığa girmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin tecrübeli savunmacı ile devre arasında opsiyonlu anlaşma yaptığı belirtilirken, Erdi'nin bonservisiyle transfer edilmesi için 3 milyon TL ödenmesi gerektiği öğrenildi. Altınordulu kurmaylar, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nden bu transfer konusunda indirim talep edecek. Başkent temsilcisinde teknik ekibin Erdi konusunda vereceği karar da pazarlıkların seyrini belirleyecek.