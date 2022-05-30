Altınordu'dan Erdi pazarlığı - Son Dakika
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Altınordu'dan Erdi pazarlığı

30.05.2022 12:11
Altınordu'dan Erdi pazarlığı

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeniden anlaşmak için Başkent temsilcisi ile sıkı pazarlığa girmeye hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiraladığı stoper Erdi Dikmen'le yeniden anlaşmak için Başkent temsilcisi ile sıkı pazarlığa girmeye hazırlanıyor. İzmir ekibinin tecrübeli savunmacı ile devre arasında opsiyonlu anlaşma yaptığı belirtilirken, Erdi'nin bonservisiyle transfer edilmesi için 3 milyon TL ödenmesi gerektiği öğrenildi. Altınordulu kurmaylar, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nden bu transfer konusunda indirim talep edecek. Başkent temsilcisinde teknik ekibin Erdi konusunda vereceği karar da pazarlıkların seyrini belirleyecek.


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Altınordu keyif verecek Altınordu keyif verecek
Kaynak: DHA

Erdi Dikmen, Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan Erdi pazarlığı - Son Dakika


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