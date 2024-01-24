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Altınordu, Eray Ataseven'i transfer etti - Son Dakika
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Altınordu, Eray Ataseven'i transfer etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu, ara transfer döneminde ilk takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi, sezon sonuna kadar Sarıyer'de forma giyen ön libero Eray Ataseven ile anlaştı. 31 yaşındaki oyuncu daha önce Manisaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, 1461 Trabzon FK ve Boluspor formaları giymişti.

Altınordu, Eray Ataseven\'i transfer etti
24.01.2024 - 13:10,
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ara transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı. İzmir temsilcisi sezonun ilk yarısında Sarıyer'de forma giyen ön libero Eray Ataseven'le sezon sonuna kadar anlaştı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da hazır bulundu. Manisa FK'da futbola başlayan 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde Manisaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, 1461 Trabzon FK ve Boluspor'da da top koşturdu. Kulüpten, "Eray Ataseven'e hoş geldin diyor, Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" mesajı paylaşıldı.

Kaynak: DHA
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