Altınordu evinde Kocaelispor'a kaybetmiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu, rakibine İzmir'de galibiyet yüzü göstermedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu, rakibine İzmir'de galibiyet yüzü göstermedi. İzmir ekibi iç sahada rakibiyle oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda oynanan 6 müsabakada ise Kocaelispor 4 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. İki takım arasında son olarak 3'üncü Lig'de 27 Ocak 2013'te İzmir'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-2 kazandı.Ahmet İlhan'ın cezasının sürdüğü kırmızı lacivertlilerde Şeref'in tedavisi devam ediyor.



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